Trabzonspor’da Boateng sesleri

SPOR Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarını da sürdüren bordo mavililer transferde düğmeye bastı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Oyuncuyla anlaşan bordo-mavililer, kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Trabzonspor için Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Ünlü Alman stoper Jerome Boateng için uzun süredir temas halinde. 10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon'a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı.