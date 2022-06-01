Trabzonspor’da Kouyate sesleri

Gelecek sezon Avrupa arenasında ses getirmek isteyen Trabzonspor'da kurmaylar, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, bordomavililerin transfer listesinde yer alıyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında da Karadeniz Fırtınası, Kouyate ile ilgilenmişti. Ancak Ada ekibi yüksek bonservis bedeli isteğince bu transfer sonuçlanmamıştı. Futbola Kortrijk'de başlayan Kouyate, sırasıyla Anderlecht, West Ham ve Crystal Palace formalarını terletti. Senegalli'nin de Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

FIRTINA'DA 4 YOLCU VAR

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Trabzonspor'da, kadro yapılanması devam ederken, gönderilecek oyuncular listesi hemen hemen belli oldu. Bordo- mavili yönetim, yeni transferlere yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayıracak. Diabate ve Flavio yine kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devamında Koita ile Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar oyuncuların kamp dönemindeki performanslarına bağlı olacak.