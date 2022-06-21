Trabzon’dan Emre bombası

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer dönemine hareketli giren ve dört oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililerin yeni hedefi Emre Mor. Bonservisi Aston Villa'da bulunan Mısırlı Trezeguet'in transferinde sona yaklaşan Karadeniz ekibi, geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan Emre için de temaslara başladı. Fenerbahçe ile de adı anılan ve 24 yaşındaki genç oyuncu için Trabzonspor'un bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



HURMA İLE GÖRÜŞECEKLER

Karagümrük ekibinin ay başında Celta Vigo'dan bonservisini aldığı Emre Mor içir teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un son hamleyi Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek yapacağı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 700 bin euro olarak gösteriliyor.





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