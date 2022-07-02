Trabzon’a 10 numara

SÜPER Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor için İtalya basınından flaş bir iddia geldi. İtalyan gazetesi Centotrentuno'nun yaptığı "Trabzonspor, Galatasaray'ın yolunda" başlıklı habere göre; Gaston Pereiro takım arkadaşı Joao Pedro'yu izleyip Türkiye'ye gidebilir. Türkiye'nin son şampiyonu Gaston Pereiro için teklifini sundu. Hamsik ve Cornelius gibi İtalya Ligi'nin tanıdığı isimleri olan Trabzonspor 5 milyon Euro'luk bir teklifi var. Ancak, Trabzonspor'un oyuncunun yıllığı konusunda sabit maaş teklifinde, hem bireysel hem de takım bonuslarının eklenmesi yer alıyor. Cagliari'den senelik 2 milyon Euro kazanan Pereiro bu teklifi şimdilik kabul etmedi. Görüşmeler de sürüyor.

TREZEGUET TAMAM

TRABZONSPOR, geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'yi kadrosuna kattı. Bordo- mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı oyuncu, toplam 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.