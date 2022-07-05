Trezeguet resmen Trabzon’da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Antony Nwakaeme'nin ayrılmasıyla kanatta oluşan boşluğu Trezeguet ile kapattı. Uzun süren pazarlıklar sonunda bordo-mavili kulüp ile Mısırlı oyuncunun kulübü Aston Villa anlaşma sağlandı. Önceki gece İstanbul'a gelen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünün ardından kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Trezeguet transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Trezeguet'in transferi için kulübü Aston Villa'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro 4 taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trezeguet'nin bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda alınacak transfer bedelinden bordo mavili kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 10'u Aston Villa'ya ödenecek. Bordo mavili kulüp ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu arasında 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Mısırlı oyuncuya her sezon için 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek. Futbolcunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Trezeguet'e ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.