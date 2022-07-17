Dedryck Boyata adım adım Trabzon’a

Trabzon transfer bombalarını art arda patlatıyor. Bordo-mavili Karadeniz temsilcisinde ana gündem stoper takviyesi. Yönetim, Alman ligi Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata'nın transferinde önemli mesafe kat etti. 3 milyon Euro isteyen Hertha Berlin'e 2.2 milyon Euro öneren Trabzonspor'un, Alman kulübüyle orta yolu bulması zor gözükmüyor. Boyata bordo- mavililerin ilgisine oldukça sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmeme olasılığına karşı da bonservisi elinde bulunan Bazoer ve Florian Grillitsch, Strandberg ve Denayer'in isimleri de masada.

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