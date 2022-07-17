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Haberler Trabzonspor Dedryck Boyata adım adım Trabzon’a

Dedryck Boyata adım adım Trabzon’a

Karadeniz ekibinin gündemindeki Hertha Berlin forması giyen stoper Boyata’nın sözleşme imzalaması an meselesi

17.7.2022

Dedryck Boyata adım adım Trabzon’a
Trabzon transfer bombalarını art arda patlatıyor. Bordo-mavili Karadeniz temsilcisinde ana gündem stoper takviyesi. Yönetim, Alman ligi Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata'nın transferinde önemli mesafe kat etti. 3 milyon Euro isteyen Hertha Berlin'e 2.2 milyon Euro öneren Trabzonspor'un, Alman kulübüyle orta yolu bulması zor gözükmüyor. Boyata bordo- mavililerin ilgisine oldukça sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmeme olasılığına karşı da bonservisi elinde bulunan Bazoer ve Florian Grillitsch, Strandberg ve Denayer'in isimleri de masada.
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