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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a Fransız stoper

Trabzonspor’a Fransız stoper

Bordo-mavili takım İskoç ekibi Celtic’in 29 yaşındaki stoperi Christopher Jullien’in peşinde

20.7.2022

Trabzonspor’a Fransız stoper

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavili ekip bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Bu sebeple transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da gözler stoper hamlesine çevrildi. İskoçya basını tarafından yayınlanan haberde, Fırtına'nın Celtic'in 29 yaşındaki savunmacısı Christopher Jullien'in peşinde olduğu kaydedildi.

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Haberin detayında Fransız stoperin artık kadroda düşünülmediği ve takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildiği de eklendi. Trabzonspor'un kısa süre içinde harekete geçeceği gelen haberler arasında. Jullien, 2019'da Toulouse'tan Celtic'e 8 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

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