Trabzon’dan Batshuayi bombası

Trabzonspor stoper transferi sonrası sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer savunmaya takviye yaptıktan ve yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra Chelsea'nin yıldızı Michy Batshuayi için çalışmalarını hızlandıracak. Karadeniz ekibi, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Belçikalı yıldızı kiralamak istiyor.

Fırtına uzun zamandır yapmak istediği stoper transferinde tercihini yabancı oyuncudan yana kullanırsa Batshuayi'nin transfer edilebilmesi için kontenjanda yer açmak zorunda. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 gole imza atan 28 yaşındaki yıldızın İngiliz ekibi Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

BAŞAKŞEHİR İSTEMİŞTİ

Premier Lig ekibi Chelsea de Batshuayi'yi kadroda düşünmediği için elden çıkarmayı planlıyor. Belçikalı yıldız golcü Medipol Başakşehir'in de transfer radarına girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.