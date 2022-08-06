Trabzon kaldığı yerden: 0-2

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı: 0-2. 14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi. 16'da sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

46'da Ali Yaşar'ın soldan ortaladığı topa İbrahim Yılmaz ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 63'te Kağan Miray Bağış'ın sağdan ortasına altıpas önünde iki rakibinin arasından yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 86'da Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Denswil ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

SEZONUN İLK GOLÜ CORNELİUS'TAN

SPOR Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti. Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Cornelius, hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezonun ilk golünü atmış oldu. Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol atan Danimarkalı santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.