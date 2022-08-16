Haydi Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak önemli karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Maç Exxen'den yayınlacak. Bordo-mavililer, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa arenasında bu sezon ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor'da önemli eksikler bulunuyor.

HAMSİK VE VİSCA OYNAMIYOR

Trabzonspor, bugünkü mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hamsik, Hüseyin, Serkan ve Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de İstanbulspor'dan sonra Hatay'ı da yenip ikide iki yapmıştı.

YENİLER KADRODA

TRABZONSPOR'DA yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi. Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

AVCI İLE 3. RANDEVU

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa'da mücadele edecek. Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, Konferans Ligi Play-Off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı. İlk maçı 2-1, 2. maçı da 3-0 kaybetmişti.