Trabzonspor’dan Naci Ünüvar atağı

Trabzonspor 'da transfer durmak bilmiyor. Bartra ve Lahtimi hamleleriyle yine dikkatleri üzerine çeken bordo-mavililerde hücum hattına ve orta sahaya da takviye yapılacak. Özellikle orta sahada kreatif bir isim isteyen Abdullah Avcı'nın rotasında Hollanda var. Daha önce adı birçok Süper Lig takımı ile anılan Naci Ünüvar listede. Trabzonspor'un Ajax'ın 19 yaşındaki oyuncusu Naci Ünüvar'ı kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Amsterdam temsilcisine satışı gerçekleşen Ahmetcan Kaplan'ın transfer görüşmeleri esnasında Naci için de resmi adımlar atılıyor. Bordo- mavililerin en büyük kozu ise Stefano Denswil olacak. Naci, Surinam asıllı futbolcuyu desteklemek üzere birkaç kez Trabzon'a gelmiş, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.