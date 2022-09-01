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Haberler Trabzonspor Cornelius’la yollar ayrıldı

Cornelius’la yollar ayrıldı

Trabzonspor’un golcü yıldızı Kopenhag ile anlaşma sağladı

1.9.2022

Cornelius’la yollar ayrıldı

Trabzonspor'da beklenen gelişme dün yaşandı ve Danimarkalı forvet Andreas Cornelius, FC Kopenhag'a transfer oldu. Trabzonspor, golcü oyuncusu Cornelius'un transferini resmen duyurdu. Bordo- mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un, FC Kopenhag'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kopenhag, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" da denildi.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Başarılı oyuncu, bordo mavili takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Danimarkalı golcü oyuncu, Kopenhag kulübünün kente gönderdiği özel uçakla sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı'nda son kez görüntülenen Cornelius'u gören taraftarlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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