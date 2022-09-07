  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’un rotası Müldür

Trabzonspor’un rotası Müldür

7.9.2022

Trabzonspor’un rotası Müldür

Dorukhan Toköz'ün sakatlanmasının ardından acil olarak sağ bek transferi arayan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Sassuolo tarafından 25 kişilik kadroya yazılmayan Mert Müldür'ü satın alma opsiyonuyla kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan 23 yaşındaki milli futbolcunun sakatlığının 2-3 hafta daha devam etmesi yüzünden kadro dışı bırakılmasını fırsat bilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın ısrarıyla harekete geçti. Sağ ayak bileği medial malleolünde kırık tespit edilen ve ameliyat olan başarılı oyuncunun en geç 4-6 hafta sahadan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu şartlarda Mert için bir anlaşma olsa bile en az 2 hafta daha hazır hale gelemeyecek. Avcı'nın bu riski alarak Mert'in transferini istediği gelen bilgiler arasında.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA