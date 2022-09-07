Trabzonspor’un rotası Müldür

Dorukhan Toköz'ün sakatlanmasının ardından acil olarak sağ bek transferi arayan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Sassuolo tarafından 25 kişilik kadroya yazılmayan Mert Müldür'ü satın alma opsiyonuyla kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan 23 yaşındaki milli futbolcunun sakatlığının 2-3 hafta daha devam etmesi yüzünden kadro dışı bırakılmasını fırsat bilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın ısrarıyla harekete geçti. Sağ ayak bileği medial malleolünde kırık tespit edilen ve ameliyat olan başarılı oyuncunun en geç 4-6 hafta sahadan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu şartlarda Mert için bir anlaşma olsa bile en az 2 hafta daha hazır hale gelemeyecek. Avcı'nın bu riski alarak Mert'in transferini istediği gelen bilgiler arasında.