Trabzon Hamsik ile güvende

SPOR Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlığının ardından başarılı bir performans ortaya koyan Marek Hamsik, bordo-mavili takıma önemli katkı sağladı. 2021- 2022 futbol sezonu öncesinde her bir sezon için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ve 700 bin Euro imza ücreti karşılığında 2 yıllık anlaşan Slovak futbolcu, orta alanda takımını yönlendiren isim oldu. Marek Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

6 MAÇTA 324 DAKİKA OYNADI

MAREK Hamsik, geçen sezon asistleriyle dikkati çekerken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı. Hamsik, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü attı. Slovak oyuncu, geçen sezon toplam 32 resmi mücadelede 2 bin 578 dakika, bu sezon da 6 karşılaşmada 324 dakika görev aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in sakatlığının ardından daha uzun süre sahada kalmasını istediklerini belirterek, "Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerideki aklımız, organizasyon şefi" ifadesini kullanmıştı.