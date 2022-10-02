Trabzonspor geri döndü

SÜPER Lig'de milli ara dönüşünde Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u mağlup ederek ikide iki yaptı: 1-2. 9. dakikada Mensah'ın ara pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 18'de Cardoso'nun ceza sahasına girerken şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 20'de Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. 26'da Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Mensah'ın pasında Gavranovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

UMUT BOZOK GALİBİYETİ

29'DA ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 53'te ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez'in vuruşunu defans çıkardı. 76'da ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un Umut Bozok'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 83'te topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Müsabaka 2-1 sona erdi.