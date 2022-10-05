Trabzon ilki başaracak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Trabzon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

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