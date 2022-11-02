Trabzon’da ince hesaplar

TRABZONSPOR, Avrupa'da yoluna devam etmek için ince hesaplar yapıyor. Bordo-mavililerin Ferencvaros'u mağlup etmesi yetmeyecek. Monaco ve Kızılyıldız arasında oynanacak maçın sonucu da Karadeniz ekibinin geleceğini etkileyecek. Trabzonspor'un gruptan ikinci olarak çıkabilmesi için Ferencvaros maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor. Bunun yanında Monaco ile Kızılyıldız arasındaki maçın beraberlikle sonuçlanması lazım. Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda atılan gollere bakılacak. Trabzon'un, Ferencvaros'u Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde ise Karadeniz ekibinin en iyi 3. olarak Konfederasyon Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali yüksek. Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın son maçlarından beraberlikle ayrılmaları durumunda son maçlardaki skorlara bakılacak.

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