Trabzon’dan yerli harekatı

TRABZON'DA Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle sağ kanattaki soruna bir türlü çözüm bulamadı. Bek rotasyonunda da elinde oyuncu bulunmadığı için sürekli Larsen-Eren Elmalı ikilisini oynatmak zorunda kaldı. Avcı, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadroyu daha alternatifli bir hale getirmek istiyor. Alanyaspor'un kaptanı konusunda nabız yoklanacak. Sağ beke ilk aday; Kayserisporlu Onur Bulut. Milli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor. Sol bek için Beşiktaş'tan Glasgow'a giden Rıdvan Yılmaz'ın kiralanması gündeme gelirken, İskoç ekibinin şartları araştırılıyor. Listedeki futbolculardan biri; Umut Güneş. Almanya doğumlu ve 22 yaşındaki Umut, Süper Lig'de 8 maçta forma giydi

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