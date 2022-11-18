Trabzonspor’da işlem tamam

Trabzonspor Hüseyin Türkmen ile altyapıdan yetiştirdiği Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini yeniledi. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmeleri mali şartları yenilenerek 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldı. Yeni sözleşmeye göre Abdülkadir Ömür'e, 2022-23 sezonunda 20 milyon lira, Hüseyin Türkmen'e ise 9 milyon lira garanti ücret ödenecek. Her iki oyuncuya da sonraki sezonlarda TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu ücret artış oranı ise yüzde 30'dan fazla olamayacak

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