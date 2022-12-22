Trabzon zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 9. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisindeki Bakasetas'ın pasında, altı pas içinde Umut Bozok, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 28'de Trezeguet'in soldan arka direkte Naci Ünüvar, yakın mesafeden dokunarak topu filelere gönderdi. 68'de Naci Ünüvar'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü. 79'da Hamsik'in pasında savunmada araya giren Osman Çelik'in dokunduğu top Naci Ünüvar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da topu boş kaleye doğru taşıyarak filelere gönderdi: 3-0. Karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

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