Taraftardan Avcı’ya destek

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da, tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya bordo-mavili taraftarlar evinin önünde toplanarak destek oldu.

YÖNETİMDEN DEVAM KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan Mimoza Konutları'ndaki evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulunarak destek oldu. Tecrübeli teknik adam, balkona çıkarak taraftarları selamladı. Bordo-mavili yönetimin acil olarak toplandığı ve tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.

KOUASSİ TAKIMDAN AYRILDI

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak bugün kente gelecek olan başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna sunacak. Öte yandan Karadeniz ekibi yaptığı açıklamayla Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh ettiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun Çin takımlarından Zheijang'a gideceği iddia edildi.