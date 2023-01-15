Trabzon üçlük attı

SÜPER Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i tek golle mağlup etti: 1-0. 21. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile sol taraftan rakip ceza sahası içine girdi ve penaltı noktasına doğru pasında savunmadan dönen top Bakasetas'ın önüne düştü. Onun sert vuruşunda ise kaleci Volkan Babacan'ın kontrol etmek istediği meşin yuvarlak bacaklarının arısından ağlara gitti: 1-0. 45+6'da Deniz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top kale sahası içinde bulunan Ndayishimiye'nin önünde kaldı.

Ndayishimiye'nin yakın mesafeden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 53'te Peres'in pasıyla ceza sahası içine giren Bakasetas'ın yerden vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 65'te Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Ahmed Touba'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. 74'te Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortaladığı topu iyi takip eden Serdar'ın vuruşunda Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma 1-0 sona erdi.