Trabzonspor uzatmalarda güldü

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. 12. dakikada Oğuz'un yaptığı vuruşta Uğurcan'dan dönen topa Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+3'te Larsen'in yaptığı ortada Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti ve maç uzatmalara gitti: 1-1. 97'de Maxi Gomez yerde kaldı. VAR uyarısı sonra penaltı kazanan Trabzon'da Bakasetas'ın vuruşunda top dışarı gitti. 104'te Maxi Gomez içeriye çevirdi, Yusuf'un yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2.

108'de Yusuf, Mustafa'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı dedi. 111'de Yusuf penaltıyı gole çevirdi: 1-3.

114'te Maxi Gomez, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, Onur'a çarpan top filelerle buluştu ve Trabzonspor kupada bir üst tura çıktı: 1-4