Trabzon’da golcüler sustu

SPOR Toto Süper Lig'de 35 puanla 6. sırada yer alan ve şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı santrforlardan verim alamadı. Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı. Umut Bozok, Trabzonspor'da 13 lig maçında 508 dakika görev alırken 2 gol kaydetti. Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez ise 14 maçta 1060 dakika forma giyerken 3 gol kaydetti. Gomez, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 biten karşılaşma ile bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 ve Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol attı. Trabzonspor'da geçen sezon 10 golle takıma katkı veren Djaniny de bu sezon kayıplarda. Djaniny, bu sezon 698 dakika görev yaparken gol atamadı.

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