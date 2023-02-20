Trabzonspor’un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Basel'i sahasında mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
20.02.2023, 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 09:58
UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Basel'i sahasında mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı rakibi Basel ile 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam etti.
Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşti.
Oyuncular dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı.
Çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.