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Trabzonspor'un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor play-off turu rövanş maçnda Basel ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-Mavililer hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

DHA

20.02.2023, 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 09:58

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Basel'i sahasında mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor’un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı rakibi Basel ile 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor’un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşti.

Trabzonspor’un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

Oyuncular dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Trabzonspor’un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

Çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor’un Basel maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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