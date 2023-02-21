Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı."