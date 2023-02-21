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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD'a bağışlandı

Trabzonspor'dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD'a bağışlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Basel ile karşılaşmıştı. Bordo-Mavililer 1-0 kazandığı maçın bilet gelirlerinin tamamını AFAD'a bağışladı.

AA

21.02.2023, 11:06

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da Basel ile karşılaşmıştı.

Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı.

Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada; kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.

Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı."

Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

"Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."

Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

Trabzonspor'u destekleyen futbolseverlerin depremzedeleri anmak için hazırladığı koreografisi.

Trabzonspor’dan anlamlı hareket... Basel maçı gelirleri AFAD’a bağışlandı

Trabzonsporlu futbolcuların maç öncesi depremden etkilenen şehirlerin isimlerinin yer aldığı tişörtlerle pozu.

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