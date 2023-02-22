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Trabzonspor turu geçmek için İsviçre'ye gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, yarın Basel ile deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş müsabakası için İsviçre'ye gitti.

İHA

22.02.2023, 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023, 15:47

Trabzonspor turu geçmek için İsviçre’ye gitti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacağı Basel maçı için İsviçre'ye gitti.

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçak ile saat 12.00 sıralarında İsviçre'ye hareket eden bordo-mavili takımda 22 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Tokgöz, Edin Visca ve Marek Hamsik kafilede yer almazken; yeni transfer Lazar Markovic, UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.



Bordo-mavililerin kafilesinde şu isimler bulunuyor: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok,Gomez ve Naci Ünüvar."

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını St. Jakob-Park Stadyumu'nda yaparak maç saattini beklemeye başlayacak.
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