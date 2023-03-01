Vetlesen kapışması

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yeniden ele geçirmenin planlarını yapan Fenerbahçe, rotasını Norveç'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un da listesinde yer alan Bodo Glimt'in genç yıldızı Hugo Vetlesen ile transfer bombasını patlatmak istiyor. Kanarya, Norveç futbolunun geleceği parlak isimleri arasında gösterilen Vetlesen'in şartlarını sordu. Bodo Glimt'le 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Vetlesen'in artık yurtdışında kariyerini sürdürmek istemesi genç futbolcuyu isteyen kulüplerin pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Trabzonspor da, Norveçli oyuncu için eski yıldızı Alexander Sörloth'un menajerini aracı olarak kullandı. Transfer yarışına Fenerbahçe'nin de dahil olması sonrasında Bodo Glimt'in pazarlıklarda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Merkez orta saha olarak görev yapan Vetlesen bu sezon 15 maça çıkarken 3 gol, 1 asistle oynadı.

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