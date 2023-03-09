Trabzon’da aday trafiği

TRABZONSPOR'DA yeni teknik adamı belirlemek için çalışmalar başladı. Seçime kadar geçici başkan olarak devam eden asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Sergen Yalçın ile görüşeceği belirtiliyor. Beşiktaş ile şampiyonluğa imza attıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu. Yalçın'ın alternatifinin ise Kayserispor ile dikkat çeken Çağdaş Atan olduğu öğrenildi. Kayserispor'la mukavele yenileyen Atan'ın transfer yasağı nedeniyle kulüpten ayrılabileceği belirtildi.

Bordo-mavililerin diğer alternatifi ise Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut. Hatayspor'la dikkat çektikten sonra Göztepe ve Konyaspor'u çalıştıran Palut, şu anda boşta bulunuyor. Öte yandan Abdullah Avcı, kulübü son kez ziyaret edip futbolcular ve çalışanlarla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı vedada Avcı gözyaşlarını tutamadı.