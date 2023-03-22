Trabzonspor’da 10 isim yolcu

Son şampiyon Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması da şekilleniyor. Sözleşmesi sona erecek Hamsik'in yanı sıra, kiralık kontratları bitecek olan Yusuf Yazıcı, Gbamin, Naci Ünüvar ve Lazar Markovic'le vedalaşılırken, Marc Bartra, Bruno Peres ve Vitor Hugo'nun ülkelerine dönmek istedikleri konuşuluyor.

Bu isimlerin yanı sıra, sezon başında 3 milyon Euro'ya Levante'den transfer edilen Enis Bardhi de satış listesindeki ilk isimlerden. Geçtiğimiz ay Al Sharjah'a kiralık gönderilen ve 7 maçta 5 gol atan Djaniny için Arap ekibinin 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Bu 10 oyuncuya, teklif gelmesi halinde Umut Bozok ve Larsen gibi isimler de eklenebilir.