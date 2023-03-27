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Haberler Trabzonspor Trabzon'dan Terim bombası

Trabzon'dan Terim bombası

Trabzonspor, Avcı’dan boşalan teknik direktör koltuğu için Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

27.3.2023

Trabzon’dan Terim bombası
Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazan Fatih Terim, Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Trabzonspor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmayan 'imparator' lakaplı çalıştırıcı için harekete geçti. Abdullah Avcı sonrası Fatih Tekke, Vincenzo Montella, Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan gibi isimler gündeme gelmişti. Trabzonspor'un gündemine giren son isim Fatih Terim oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bordo-mavililer, Terim ile görüşme kararı aldı. Trabzonspor ile isminin anılmasında sonra bordo-mavili taraftarlar, deneyimli çalıştırıcı için sosyal medyada kampanya başlattı ve Terim'i takımın başında görmek istediklerini belirttiler. Terim sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu. Terim, G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Mısır A Milli Takımı ve Mısır Ligi ekibi Al- Ahly'den gelen teklifleri reddetmişti.
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