Nwakaeme bombası

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan ve olağanüstü kongrede başkanı değişen Trabzonspor için flaş bir iddia gündeme geldi. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından tek listeyle gidilen kongrede başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu. Teknik adam konusunu sezon sonunda çözmesi beklenen bordo-mavililerin, eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi takıma geri döndüreceği iddia edildi. Trabzonspor'un yıllar sonra ulaştığı Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu, sezon başında takımdan ayrılmıştı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Adı birçok Süper Lig takımıyla anılan 34 yaşındaki futbolcu, Al Fayha'ya imza atmıştı. Takımında mutlu olmayan tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediği öne sürülmüştü. Başkan Doğan'ın kurmaylarına talimat verdiği ve oyuncuyla temasa geçilmesini istediği belirtildi. Nwakaeme'nin de yeniden Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon Al Fayha'da 18 müsabakaya çıkan futbolcu, takımına 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TRABZON'DA ORHAN AK DEVAM EDECEK

TRABZONSPOR'DA Abdullah Avcı'nın istifasının ardından takımı çalıştıran Orhan Ak hakkında karar verildi. Orhan Ak'ın sezonun geri kalanında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenilirken, başarıya göre bir yol haritası çizileceği belirtildi.