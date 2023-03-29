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Haberler Trabzonspor Abdülkadir’e 4 talip

Abdülkadir’e 4 talip

Bordo-mavili kulübün yıldızı, Avrupa’ya gitmek için gün sayıyor. Genç kanat oyuncusu, Fransa ve İtalya’dan kulüplerin radarında.

29.3.2023

Abdülkadir’e 4 talip
Trabzonspor'da yaşadığı şanssız sakatlıkların ardından yeniden form tutan milli yıldız Abdulkadir Ömür, Avrupa takımlarının da gözdesi haline geldi. 23 yaşındaki genç yetenek, Avrupa'da top koşturma hayaline önümüzdeki sezon kavuşabilir.

FİYATINI BELİRLEDİLER
Gelen tekliflere cevap vermek için yeni yönetimi bekleyen Trabzonspor'da Abdülkadir'in önümüzdeki sezon ayrılması bekleniyor. Göreve başlayan yeni yönetimin, Abdülkadir Ömür için 10 milyon Euro değer biçtiği ve bu parayı veren Avrupa kulübüne transferinin gerçekleşeceği öğrenildi. Mali sıkıntıların eşiğinde olan bordo-mavililer değerini bulan futbolcuların transferine izin verecek. Genç oyuncu için Nice, Marsilya, Torino ve Roma ekiplerinin devrede olduğu öğrenildi. Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar toplamda 33 resmi karşılaşmaya çıkan Abdülkadir Ömür, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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