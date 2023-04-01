Yeni yönetimle ilk maç

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48. dönem yönetim kurulu, Kayserispor karşısında bugün saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk resmi müsabakasına çıkacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak. Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Naci Ünüvar'ın yanı sıra Brezilya'nın Bahia ekibine transferi resmiyet kazanması beklenen Vitor Hugo'nda yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



TEKNİK DİREKTÖR ORHAN AK

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak, bordo-mavili takımın başında geçti. Sezon sonuna kadar genç teknik adam ile yola devam etme kararı alan Karadeniz ekibinde Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçına antrenör olarak sahaya çıkmıştı. Orhan Ak, Kayserispor karşısında ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

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