Trabzon havlu attı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Trabzonspor, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'ndan da elendi. 22'de Visca'nın uzun pasında hareketlenen Markovic, ceza sahası içindeki Abdülkadir'e akıl dolu bir ara pası attı. Genç yıldız düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. Golden sonra ev sahibi ekip daha çok pozisyon buldu. 45+5'te Emre Kılınç'ın sert şutunu Uğurcan son anda kornere çeldi. 51'de maça eşitlik geldi. Sol tarafta Hanousek'ten aldığı topta Taylan bekletmeden içeriye orta yaptı. Ali Sowe'un kafa vuruşu direkten döndü. Seken topa bir kez daha hamle yapan Sowe, kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. 67'de sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Diack'ın kafa vuruşu, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1. 83'te yollanan uzun topta Chatzigiovanis topu kafayla arkaya aşırdı. Sowe rakibinden sıyrılarak köşeye bıraktı: 3-1. Kalan dakikalarda konuk ekibin çabaları sonuç getirmedi ve maç 3-1 sona erdi.



ORHAN AK İSTİFA ETTİ

Trabzonspor'da Teknik Direktör Orhan Ak görevi bıraktığını açıkladı. Ak, "İçeride futbolcularla vedalaştım. Kulübe zarar vermemek için böylesi daha iyi" dedi.

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