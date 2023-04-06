Trabzon’da hedef kalmadı

Şampiyonluğun ardından istikrarsızlıkla boğuşan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından üçüncü ayrılık yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibi MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olup kupaya veda eden takımda teknik direktör Orhan Ak maç bitiminde istifa etti. Abdullah Avcı döneminde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Lig'de havlu atan Trabzonspor, Orhan Ak döneminde de son hedefini kaybetti. Ak, bordo-mavili takımda görev yaptığı dönemde hiç maça çıkmayan Turgut Kural'ın 3 gün, 1 maça çıkan İhsan Derelioğlu'nun 8 günlük kariyerinden sonra 27 gün ve 3 maç ile takımı en az yöneten üçüncü hoca oldu. Doğan'ın yeni hoca bulunana kadar takımı İhsan Derelioğlu'na emanet etmesi bekleniyor.



SERGEN YALÇIN İLK SIRADA

Çalkantılı bir dönem geçiren bordo-mavililerde gözler yeni teknik adama çevrilmiş durumda. Daha önce gündeme gelen isimlerin en başında Sergen Yalçın var. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan ve şu an boşta olan Sergen Yalçın ismi üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor yönetimi genç hocayı gündeminin ilk sırasına koydu. Daha önce bordo mavili forma altında futbol oynayan Sergen Yalçın'ı ciddi şekilde düşünen Trabzonspor, İlhan Palut'u gündeminde tutarken Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan isimleri de sıkça konuşuluyor.

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