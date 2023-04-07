Trabzonspor’un gözdesi Yalçın

TRABZONSPOR'DA bu sezon tüm kulvarlarda yaşanan kayıplar nedeniyle Orhan Ak'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Yeni yapılanma hazırlığında olan Karadeniz ekibinde teknik direktör olarak Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı.

İMZAYA YAKIN

Bordo Mavili yönetimin dün bir görüşme gerçekleştirdiği Yalçın'ın imzaya yakın olduğu konuşuluyor. Bu arada Orhan Ak'ın yanı sıra, maçtan 5 gün önce göreve başlayan yardımcı antrenör Kerem Yavaş, performans antrenörü Alper Aşçı ile Bilal Utku Alemdaroğlu ve analist Halil Cihan Ünal'ın sözleşmeleri de feshedildi.

DERELİOĞLU SAHADA

ORHAN Ak'ın ekibine kısa süre önce dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun ise görevinde kalması bekleniyor. Bu arada bordo-mavililerin yarın oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde hoca olarak, scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıkacağı bildirildi.