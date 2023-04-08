Trabzon Kasımpaşa virajında

Spor Toto Süper Lig'de aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişata dur demek istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK müsabakasından ise hükmen 3 puanın sahibi olmuştu. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. 2020-2021 sezonunda Eddie Newton'un ayrılmasından sonra Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve bordo-mavililer sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış. Bu karşılaşma sonrası Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı'ya teslim etmişti.Trabzonspor yönetimi ile Sergen Yalçın geçtiğimiz gün özel bir yemekte bir araya gelerek görüşmüştü. Olumlu geçtiği öğrenilen toplantı sonrası ise tarafların parada anlaşamadıkları öğrenilmişti. Ancak iki tarafında imzaya olumlu baktığı ve bu nedenle birkaç gün içerisinde ikinci kez masaya oturulması bekleniyor. Yalçın'ın Trabzonspor yönetiminden maaşta artış beklediği dile getirildi. Tarafların ikinci toplantıda orta yolu bulması bekleniyor. Karadeniz ekibi, Yalçın'dan olumsuz bir cevap alması durumunda ise listesindeki diğer isimlere yönelecek.