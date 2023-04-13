Trabzon’un gönlü Pirlo’da

TRABZONSPOR'DA teknik direktör arayışları tam gaz sürerken bordo-mavililerin gönlünde yatan teknik adamın Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı. Sergen Yalçın, Çağdaş Atan ve Slaven Bilic gibi isimlerin konuşulduğu Karadeniz ekibinde Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo'nun liste başı olduğu konuşuluyor. Öte yandan yönetimin Bilic ve Pirlo dışında bir yabancı hocayla daha temasa geçtiği ileri sürülürken Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın da gündemde olduğu bildirildi. Sivasspor'un başında 175 maça çıkan Rıza Çalımbay 1.55'lik puan ortalaması yakaladı ve şu an Süper Lig'de aktif olarak en uzun süre bir takımın başında bulunan teknik adam unvanını aldı.

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