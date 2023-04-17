İki teknik adam da kadroları değiştirdi

Trabzonspor, tek oyuncu değişikliğiyle siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti. Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, geçen hafta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın 11'inden sadece Doğucan Haspolat'ın yerine Bruno Peres'e görev verdi. Derelioğlu, sağ bek olan bu futbolcuyu orta alanda görevlendirdi. Bordo-mavili takımda, oynaması zor olduğu açıklanan Abdülkadir Ömür iyileşmesinin ardından ilk 11'de görev alırken, Edin Visca maç kadrosunda bulunmadı. Uzun süreli sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan maç kadrosunda yer almadı. Trezeguet ise sakatlığının ardından 3 hafta sonra maç kadroya dahil edildi. Beşiktaş ise geçen haftaya göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda, sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic'in yerine Gedson Fernandes, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Alexandru Maxim görev yaptı. Ligde 6 maç sonra kadroya dahil edilen Georges- Kevin N'Koudou mücadeleye yedek başladı.

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