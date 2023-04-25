Trabzonspor’da Krasso bombası

SÜPER Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezon için kolları sıvadı. Bordo mavililerde gündeme son olarak Fransa 2. Ligi'nde bu sezon 16 gol atan ve 9 asist yapan Fildişi Sahilli santrfor Jean-Philippe Krasso gündeme geldi. Yönetim, Hırvat teknik adam göreve gelmeden önce scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Saint- Etienne'de forma giyen golcü ile temaslara başlamıştı. Bjelica'nın da 25 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ve kulübün de sezon bitmeden temasları hızlandıracağı öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Krasso, Fransız ekibinin kontrat yenileme talebini kabul etmemişti. Bu gelişme Trabzonspor'un transferde bir adım önde olduğu şeklinde yorumlandı.

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