  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Krasso bombası

Trabzonspor’da Krasso bombası

25.4.2023

Gazete

Trabzonspor’da Krasso bombası
SÜPER Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezon için kolları sıvadı. Bordo mavililerde gündeme son olarak Fransa 2. Ligi'nde bu sezon 16 gol atan ve 9 asist yapan Fildişi Sahilli santrfor Jean-Philippe Krasso gündeme geldi. Yönetim, Hırvat teknik adam göreve gelmeden önce scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Saint- Etienne'de forma giyen golcü ile temaslara başlamıştı. Bjelica'nın da 25 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ve kulübün de sezon bitmeden temasları hızlandıracağı öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Krasso, Fransız ekibinin kontrat yenileme talebini kabul etmemişti. Bu gelişme Trabzonspor'un transferde bir adım önde olduğu şeklinde yorumlandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA