Trabzonspor’da Zaper sesleri

NENAD Bjelica'nın Trabzonspor teknik direktörü olmasının ardından, Hırvat basınında hemen her gün birçok oyuncu Fırtına'ya yazılmaya başlandı. Bu isimlerden birisi de NK Osijek'in ön liberosu Mihael Zaper. 24 yaşındaki oyuncu için Hırvatistan medyası, "Bjelica, eski öğrencisini Trabzonspor'a götürmek istiyor. İki kulüp pazarlıkları sürdürüyor" iddiasında bulundu. 1.88 boyunda olan Zaper bu sezon Osijek'te 29 maçı çıkıp, 2 gol attı ve 1 de asit yaptı. Ayrıca stoper ve 10 numara da görev yapabilen Zaper'in kulübü ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. Osijek ile 144 maça (11 bin 917 dakika) çıkan Zaper, 18 gol attı ve 13 de asist yaptı. 28 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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