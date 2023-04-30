Trabzon yine kayıp

SÜPER Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, gurbette Konyaspor'a da teslim oldu: 2-1. 12. dakikada Bardhi'nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

35'te sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı. 37'de sol kanattan ceza sahasına giren Moreno'nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

BAKASETAS KIZARDI

45+5'TE Bakesatas'ın Soner'e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas'a direkt kırmızı kart gösterdi. 85'te sol kanattan Guilherme'nin ortasında arka direkte Soner yaptığı kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-1.