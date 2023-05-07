Trabzonspor’da yolcular belli oldu

TRABZONSPOR, yeni teknik direktörü Bjelica yönetiminde gelecek sezonun planını yapıyor. Hırvat hoca, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda kararını vermeye başladı. Bu isimlerin başında Denswil var. Yönetim, Hollandalı oyuncunun alacaklarının bir kısmından feragat etmesi halinde karşılıklı anlaşma yoluyla kontrat feshi yapacak. Bordo-mavililer, beklentileri karşılayamayan Larsen'i de yeni sezonda düşünmüyor. Savunma oyuncusu için uygun bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Ayrıca sezon başında Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı'nın da geri gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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