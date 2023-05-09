Fırtına nefes aldı

SÜPER Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, yeni başkanı ve yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı: . 10. dakikada Hamsik'in ayağına basan Kitsiou'ya karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar direkt kırmızı kart gösterdi. Karta tepki gösteren Teknik Direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

38'de Bardhi'nin ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 45+1'de Bartra'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu önüne alan Umut Bozok'un penaltı hoktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluştu: 1-0.

62'de Doğucan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut farkı ikiye çıkardı: 2-0. 68'de Hamsik uzaktan sert vurdu, top yandan auta çıktı. 84'te Doğucan'ın sert şutunda kaleci Gökhan topu iki hamlede çeldi.