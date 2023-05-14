Trabzonspor atakta

GELECEK sezona güçlü bir takım kurmak isteyen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer startını veren bordo mavili takımda hem ayrılacak oyuncular planlanırken, gelecek oyuncular için de görüşmeler başladı. Başkan Doğan, Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalara start verdi. Planlama doğrultusunda sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer yapılması planlanırken, transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi isteniyor. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic Fırtına'nın hücum transferindeki ilk adayı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat isim için başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu bu sezon 39 maçta 13 gol, 9 asistle oynadı.

DİĞER