Fırtına şov

TRABZONSPOR, Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. 8. dakikada altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 14'te Lobjanidze'nin yerden pasında, Hüseyin'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1. 20'de Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan'ın müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.

BEŞİNCİ GOL VAR'A TAKILDI

35'TE sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan'ın uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1. 51'de Larsen'in ortasında Abdülkadir, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1. 57'de Abdülkadir'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak VARın müdahalesiyle ofsayt karı verildi. Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

SAMET PFDK'LIK OLDU

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor karşılaşmasında "tükürmesi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Trezeguet, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi bir şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim" dedi.

Maçı İskender GÜNEN yorumladı

FATİH TEKKE GELMELİYDİ

Ligin artık son maçları. Oyuncu performanslarını değerlendirmek çok doğru bir yorum olmaz. Çünkü sezon başından beri istikrarlı bir yapınız varsa ya da oyuncu performansları üst düzeydeyse takımınızın Süper Lig'deki konumu bugün gelinen noktanın çok daha üstü olur. Karagümrük Süper Lig'in en fazla golü kalesinde gören takımlarından birisi. Bu da Karagümrük'ün hem takım savunmasının hem de savunma oyuncularının üst düzey hataları olduğunu bize gösterir. Bu yukarıda tanımladığımız gerçek ilk yarıda kaleci kaynaklı olarak ortaya çıktı. Trabzonspor'un attığı 2 gol de genç kaleci Batuhan'ın çok bariz hataları vardı.

ARİF UZUN YILLAR KATKI SAGLAR

Trezeguet dünkü maçta öne çıkan isim oldu. Attığı 3. gol gerçek anlamda mükemmel bir vuruştan kaynaklandı. Sol kenarda görev verilen Arif eğer oyunun savunma tarafında kendisini geliştirebilirse uzun yıllar takıma katkı yapabilecek bir isim. Ofansif anlamda ise savunmaya göre çok daha pozitif. Bir başka gerçek var ki geçen sene şampiyon olan bir takımın bir yıl sonra geldiği nokta büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü sezon başı yaptığınız transfer sayısı 14. Yapılan transferlerin maliyeti düşünüldüğünde oyuncuların yetersizliklerinin yanı sıra kulübe mali anlamda büyük bir sorun olarak ortada durmakta.

YÖNETİMİN İŞİ KOLAY DEĞİL

Yeni bir teknik adam... Ama gelecek sezon için nasıl bir yapılanma, uzun süreli anlaşmalar yaptığınız oyuncularla verilen ücretleri göz ününe getirdiğimizde işin içinden çıkabilmek hiç kolay değil. Benim düşüncem ise teknik adam seçimi yapılırken kendi içinizden çıkan kaptanlığınızı yapan ve gol kralı olan Fatih Tekke gibi bir teknik adama görev verilse daha doğru olurdu.