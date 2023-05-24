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Haberler Trabzonspor Trabzon yeni kalecisini buldu

Trabzon yeni kalecisini buldu

Uğurcan’ın ayrılması halinde ilk hedef Doğan Alemdar.

24.5.2023

Gazete

Trabzon yeni kalecisini buldu
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda seçeneklerin düşünüldüğü öğrenildi. İddialara göre artık kendine yeni bir macera arayan ve bu nedenle ayrılmak istediği belirtilen Uğurcan'ın yerine Rennes'in kalecisi Doğan Alemdar düşünülüyor. Yabancı kuralının devam etmesi nedeniyle kaleci transferi durumunda yerli futbolculara yöneleceği belirtilen Trabzonspor'da eğer Uğurcan'ın bonservisinden ciddi bir rakam elde edilirse, 20 yaşındaki file bekçisi için harekete geçilecek. Olası transfer pazarlığında satın alma opsiyonlu kiralama formülü de devrede olacak.
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