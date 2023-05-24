Trabzon yeni kalecisini buldu

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda seçeneklerin düşünüldüğü öğrenildi. İddialara göre artık kendine yeni bir macera arayan ve bu nedenle ayrılmak istediği belirtilen Uğurcan'ın yerine Rennes'in kalecisi Doğan Alemdar düşünülüyor. Yabancı kuralının devam etmesi nedeniyle kaleci transferi durumunda yerli futbolculara yöneleceği belirtilen Trabzonspor'da eğer Uğurcan'ın bonservisinden ciddi bir rakam elde edilirse, 20 yaşındaki file bekçisi için harekete geçilecek. Olası transfer pazarlığında satın alma opsiyonlu kiralama formülü de devrede olacak.

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