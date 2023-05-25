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Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı gözden düştü

Yusuf Yazıcı gözden düştü

25.5.2023

Gazete

Yusuf Yazıcı gözden düştü
Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Bordo-mavililerdeki ikinci döneminde ligde 13 maç forma giyerek 3 gol atan Yusuf, son iki karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında sahada 45 dakika kaldıktan sonra sakatlık yaşayan oyuncu, haftalar sonra forma giydiği Beşiktaş maçının 80. dakikasında da kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son dönemlerinde fazla forma giyme şansı bulamayan ve sonraki hocaların da düşünmediği Yusuf Yazıcı, son 2 maçın kadrosuna da alınmadı.
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