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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Plea sesleri

Trabzon’da Plea sesleri

26.5.2023

Gazete

Trabzon’da Plea sesleri
Nokta transferler yaparak gelecek sezon şampiyonluğa koşacak bir takım yaratmak isteyen Trabzonspor'a, önemli bir isim daha önerildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Almanya'da Borussia Mönchengladbach formasını giyen sol kanat oyuncusu Alassane Plea, menajeri Stephane Courbis aracılığı ile Trabzonspor'a teklif edildi. 30 yaşında 1.81 boyunda olan Fransız sol kanat bu sezon 28 lig maçına çıktı. Alassane Plea, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 9 asist yaptı. Trabzonspor'da sol kanat için ilk tercih olan Mislav Orsic'in henüz yanıt vermemesi Alassane Plea ismine sıcak bakılmasına neden oldu
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